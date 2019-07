Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die marginale Annäherung zwischen den USA und China im Handelsstreit hat die globalen Konjunkturrisiken nicht spürbar abnehmen lassen, so die Analysten der DekaBank.Gleichzeitig würden die fallenden Inflationserwartungen an den Kapitalmärkten starke Zweifel zum Ausdruck bringen, dass die EZB ihr Inflationsziel in den nächsten Jahren erreichen werde. Deshalb sei es ihr wichtig, ihre Handlungsfähigkeit unter Beweis zu stellen. Zwar würden die Analysten mit einer nur geringfügigen Senkung des Einlagensatzes im September rechnen. Die Markterwartungen über die zukünftige Geldpolitik dürften jedoch stark asymmetrisch bleiben. Denn während die EZB auf eine Verschlechterung des wirtschaftlichen Umfelds mit weiteren expansiven Maßnahmen reagieren würde, sei ein geldpolitischer Ausstieg für lange Zeit nicht mehr zu erwarten. Dies habe einen flacheren Verlauf der Bundkurve zur Folge. (Ausgabe Juli/August 2019) (10.07.2019/alc/a/a) ...

Den vollständigen Artikel lesen ...