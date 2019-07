Hannover (www.anleihencheck.de) - Impulsarmer Handel am Anleihemarkt: Die Kurse deutscher Staatsanleihen haben leicht nachgegeben, so die Analysten der Nord LB.Der Bund-Future (ISIN DE0009652644/ WKN 965264) habe 0,09% verloren. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe habe auf minus 0,36% angezogen. US-Staatsanleihen hätten nachgegeben: Zehnjährige Papiere hätten 7/32 auf 102 25/32 Punkte verloren und mit 2,0596% rentiert. Nach der Vereidigung des Kabinetts in Athen hätten die Renditen griechischer Staatsanleihen deutlich zugelegt. (10.07.2019/alc/a/a) ...

