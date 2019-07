Düsseldorf (www.anleihencheck.de) - Die chinesischen Konsumentenpreise legten im Juni um 2,7% gg. Vj. und damit genau so stark wie im Vormonat zu, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.Damit habe das Plus im Rahmen der Konsenserwartungen gelegen. Dagegen sei der Preisdruck auf vorgelagerter Ebene schwächer ausgefallen als erwartet. Nach 0,6% gg. Vm. im Mai hätten die Produzentenpreise im Juni stagniert. Die Analysten würden dies als Signal einer nachlassende Nachfrage und letztlich Aktivität im Verarbeitenden Gewerbe werten. Die Analysten würden mit weiteren Maßnahmen zur Stimulierung der chinesischen Konjunktur in den kommenden Monaten rechnen. (10.07.2019/alc/a/a) ...

