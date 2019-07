Frankfurt (www.fondscheck.de) - Seit Dienstag ist ein neuer Exchange Traded Commodity (ETC) von Amundi über Xetra und Börse Frankfurt handelbar, so die Deutsche Börse AG.Damit bekämen Anleger die Möglichkeit, an der Wertentwicklung von Gold zu partizipieren. Die Preisentwicklung des ETCs orientiere sich am Goldkassapreis der London Metal Exchange (LME) abzüglich anfallender Gebühren. Der Amundi Physical Gold ETC (ISIN FR0013416716/ WKN A2UJK0) sei eine Schuldverschreibung; das verbriefte Gold werde hinterlegt. Inhaber dieses Wertpapieres seien berechtigt, sich den Wert in bar oder in Gold auszahlen zu lassen. ...

