Der CHAdeMO-Adapter von Tesla ist jetzt auch mit dem Model 3 kompatibel. Damit kann auch das jüngste Modell der Kalifornier im Bedarfsfall auch an Säulen den CHADEMO-Anschluss nutzen. Derweil scheinen in Fremont schon die Vorbereitungen für die Produktion des Model Y anzulaufen. Während sich in Europa CCS als DC-Ladeanschluss durchgesetzt hat, liegen der europäische Standard und sein japanischen Pendant ...

Den vollständigen Artikel lesen ...