Paris (www.aktiencheck.de) - Im April scheiterte eine Erholung bei Platin (ISIN: XC0009665545, WKN: XPTUSD) an der Hürde bei 912 USD und das Edelmetall brach in der Folge bis an den Bereich der Unterstützung bei 775 USD ein, wie aus der Veröffentlichung "dailyEDEL" der BNP Paribas hervorgeht. In den letzten Wochen hätten die Bullen versucht, eine erste Stabilisierungsphase einzuleiten, hätten dabei jedoch den Widerstand bei 845 USD nicht überwinden können. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...