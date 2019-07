Tesla mit neuem Geschäftsmodell - so dürfte es für die Aktie jetzt weitergehen

Elon Musk sorgt wieder einmal für Wirbel: Per Tweet kündigte der Chef von Tesla (WKN: A1CX3T / ISIN: US88160R1014) an, dass die Preise für das Elektroauto Tesla signifikant steigen werden. Musk begründet die geplanten Preiserhöhungen damit, dass vollautonome Autos als Robotaxi genutzt werden können und deshalb um ein Vielfaches wertvoller sind als nicht autonome Autos.

Tesla soll zum Flottenbetreiber werden

Die Ankündigung deutet darauf hin, dass sich das Geschäftsmodell von Tesla in den nächsten Jahren noch einmal radikal verändern könnte. Musk hatte seine Vision bereits vor einigen Monaten vorgestellt. Demnach soll Tesla vom Autoverkäufer zum Flottenbetreiber werden. Sogar das bereits von Kunden geleaste Model 3 will Musk zurückkaufen, um die Fahrzeuge in die eigene Flotte zu integrieren und mit ihnen einen Robotaxi-Service anzubieten.

Ambitionierter Zeitplan

Traditionell ist der Zeitplan für das geplante neue Geschäftsmodell höchst ambitioniert: Bereits Ende nächsten Jahres will Musk zumindest in einer Region der Welt eine solche selbstfahrende Tesla-Flotte betreiben.

Den vollständigen Artikel lesen ...