10. Juli 2019. 23 ungeklärte Morde in Berlin. Ein geständiger Killer: Maximilian Rapp (Franz Dinda). Alles scheint so klar und einfach - zu einfach. Schnell stellt BKA-Ermittlerin Tara Schöll (Shadi Hedayati) fest, dass der hochsensible Provokateur nicht der Täter aller Morde gewesen sein kann. In der neuen Crime-Serie "23 Morde" (ab 19. August auf Joyn) schließen Justiz und verurteilter Mörder einen fragwürdigen Deal und gehen gemeinsam auf packende Killerjagd. Aber arbeitet Rapp wirklich mit der Polizei oder doch gegen sie?



Franz Dinda über seine Serienfigur: "Rapp möchte nah am Geschehen sein, ihn interessieren die Mörder und ihre Hintergründe: Was ist ihre Motivation und wie intelligent sind sie? So kann er sich mit ihnen messen. Er ist ein Analyst, der durch seine ausgeprägten Sinne sehr schnell Menschen durchschauen kann."



Zum Inhalt: Wurde Rapp wirklich als Unschuldiger zu lebenslanger Haft verurteilt, während der oder die Mörder noch auf freiem Fuß sind? Unter höchster Geheimhaltung müssen Tara und ihr Partner Henry Kloss (Bernhard Piesk) nun den oder die wahren Täter fassen. Die junge Kommissarin folgt ihrer Intuition, holt Rapp als Berater ins Ermittlungsteam und verschafft ihm so den geforderten Freigang. Er scheint tatsächlich mehr über die Morde zu wissen und ist der Polizei immer einen Schritt voraus. Mit seinen exzellent ausgeprägten Sinnen nimmt er bei den Ermittlungen kleinste Nuancen wahr und fordert auch Tara heraus, die Fälle aus anderen Blickwinkeln zu betrachten. Doch was führt der Verurteilte tatsächlich im Schilde? Kann Tara ihm wirklich vertrauen? Oder ist Rapp doch nur ein kranker Hochstapler, der die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit sucht? Die Grenzen zwischen Gut und Böse verschwimmen - ein gefährliches Spiel um Leben und Tod beginnt und Rapp scheint der Meister dieser Partie zu sein ...



H&V Entertainment produziert die sechs Folgen der neuen Crime-Serie - "23 Morde" ab 19. August auf Joyn.



Über Joyn Die Joyn GmbH, firmiert seit Mai 2019, ist ein 50/50 Joint Venture von ProSiebenSat.1 und Discovery. Joyn ist eine senderübergreifende Entertainment-Streaming-Plattform. Mit mehr als 50 Free-TV-Sendern im Live-Stream und als Mediathek bündelt Joyn die Inhalte der Free-TV-Sender von ProSiebenSat.1 und Discovery sowie 15 weiterer Content-Partner auf einer Plattform sowie einer App. Nutzer können Inhalte kostenlos und ohne Registrierung auf iOS- und Android-Geräten sowie im Web und über Smart-TVs abspielen. Ziel ist es, eine umfassende deutsche OTT-Plattform senderübergreifender Inhalte zu schaffen. Bis zum Winter kommen kontinuierlich neue Features und Inhalte hinzu, unter anderem werden die Inhalte von maxdome und der Eurosport Player in die Plattform eingebunden.



