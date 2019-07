Manche sagen, das ist an Dreistigkeit kaum zu überbieten: Nur wenige Stunden nach dem Öffentlichwerden der Wirecard-Kooperation sammelt die cyan AG (WKN: A2E4SV) frisches Kapital bei Investoren ein für 28,00 Euro pro Anteil. Die Reaktion vom Markt kommt unmittelbar. Die cyan-Aktie notiert zur Stunde um -9,28% schwächer bei 27,80 Euro.

Damit handeln die Aktien sogar unter dem Platzierungspreis. Die Einnahmen für cyan summieren sich vor Kosten auf knapp 25 Millionen Euro. Diese will der IT-Sicherheitsanbieter nutzen, um den Wachstumskurs zu stützen. So soll in den weiteren Organisationsausbau investiert werden, aber auch Forschung & Entwicklung sollen nicht zu kurz kommen.

Gratis: Aktien-Tipp mit +500% Kurspotenzial Verpasse nie wieder +1.190%, +253% oder +128% Gewinn:Abonniere jetzt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...