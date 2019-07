Bonn (www.anleihencheck.de) - Nachdem bereits gestern keine maßgeblichen Konjunkturdaten veröffentlicht wurden, wird es diesbezüglich im heutigen Tagesverlauf auch nicht interessanter, so die Analysten von Postbank Research.Aber auch unabhängig davon würde ein Großteil der Konjunkturindikatoren heute wohl nur die zweite Geige spielen. Vielmehr würden die Marktakteure gespannt auf die halbjährliche Anhörung von US-Notenbankpräsident Jerome Powell vor dem Repräsentantenhaus des US-Kongresses blicken. Nachdem die Währungshüter im Rahmen der letzten FOMC-Sitzung, deren Protokoll heute Abend veröffentlicht werde, zukünftige Leitzinssenkungen avisiert und damit die Kursentwicklung an den Märkten befeuert hätten, erhoffe man sich diesbezüglich heute weitere Klarheit. So seien die Zinssenkungserwartungen - eine Leitzinssenkung um mindestens 25 Basispunkte sei mit Blick auf die FOMC-Sitzung Ende des Monats fest eingepreist - zuletzt durch einen überraschend starken USArbeitsmarktbericht wieder etwas gedämpft worden. Jede Äußerung Powells dürfte daher mit Blick auf die Marktpositionierung auf die Goldwaage gelegt werden. (10.07.2019/alc/a/a) ...

Den vollständigen Artikel lesen ...