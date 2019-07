Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Vodafone vor Zahlen von 165 auf 144 Pence gesenkt, die Einstufung aber auf "Hold" belassen. Die Aussichten des britischen Telekommunikationskonzerns auf ein nachhaltiges Umsatzwachstum seien immer noch wenig überzeugend, schrieb Analyst Jerry Dellis in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Für das erste Geschäftsquartal geht er von einem leichten Erlösrückgang im Servicegeschäft aus./tav/la Veröffentlichung der Original-Studie: 09.07.2019 / 15:55 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.07.2019 / 00:00 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0038 2019-07-10/12:27

ISIN: GB00BH4HKS39