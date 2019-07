marktEINBLICKE um 12: DAX-Anleger warten auf Fed-Chef Powell

Die Abwärtsbewegung der letzten Tage scheint gestoppt. Zur Wochenmitte geht es im DAX kaum noch nach unten. Anleger warten gespannt auf Fed-Chef Powell, der am Abend vor dem US-Kongress Rede und Antwort steht.

Die Lage an der Frankfurter Börse:

DAX -0,5% 12.372 MDAX -0,2% 25.769 TecDAX -0,1% 2.895 SDAX -0,6% 11.198 Euro Stoxx 50 -0,3% 3.498

Die Verlierer der letzten Tage können am Mittwoch durchatmen. Größte Gewinner sind am Mittag die Aktien von Infineon (WKN: 623100 / ISIN: DE0006231004) und Deutsche Bank (WKN: 514000 / ISIN: DE0005140008). Am Indexende sind die Vortagesgewinner Vonovia zu finden. Im Blick steht zudem die Lufthansa (WKN: 823212 / ISIN: DE0008232125). Dort könnte insbesondere bei den Töchtern Eurowings und Germanwings ein sehr heißer Sommer bevorstehen. Schuld ist ein ungeklärter Streit mit der Flugbegleitergewerkschaft UFO.

Den vollständigen Artikel lesen ...