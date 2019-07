Ursula von der Leyen will im Fall ihrer Wahl zur EU-Kommissionspräsidentin einen großangelegten Bürgerdialog zur Reform der Europäischen Union starten. Das sagte die CDU-Politikerin am Mittwoch in einer öffentlichen Anhörung der liberalen Fraktion im Europaparlament. "Das ist eine brillante Idee, die ich mit ganzem Herzen unterstütze", sagte die Kandidatin für das EU-Spitzenamt. Aus den Bürgerdialogen sollten die wichtigsten Ideen aufgenommen und in Gesetzesvorhaben umgesetzt werden. Diese Idee werde sie in ihr Programm aufnehmen.

Von der Leyen war in der vergangenen Woche überraschend von den EU-Staats- und Regierungschefs zur Kandidatin für das Amt der Präsidentin der Europäischen Kommission nominiert worden. In der Anhörung äußerte sie sich jetzt erstmals konkret zu ihren europapolitischen Zielen./vsr/DP/jha

