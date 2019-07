Die Futures auf die Aktienindizes der Wall Street zeigen für den Mittwoch im Vorfeld neuer Aussagen von US-Notenbankchef Jerome Powell einen leichteren Start an. Die Anhörung Powells vor dem Finanzdienstleistungsausschuss des Repräsentantenhauses beginnt um 16.00 Uhr MESZ, Powells Redetext wird jedoch bereits vor Börsenstart um 14.30 Uhr bekanntgemacht. Da das Thema Zinsen an den Märkten zur Zeit ganz vorn steht, wird der Termin mit Spannung verfolgt. Seit längerer Zeit herrscht an den Märkten Zinssenkungsfantasie, doch seit dem starken Arbeitsmarktbericht am Freitag sind wieder Zweifel aufgekommen. Experten sehen Enttäuschungspotenzial. "Powell selbst hat versucht, die Hoffnungen auf eine dramatische Wende in der Geldpolitik zu dämpfen, und wenn er heute ähnlich argumentiert, könnte es am Aktienmarkt zur Enttäuschung kommen", sagt Chris Beauchamp von der IG. Von Interesse könnte ferner das Protokoll der jüngsten Notenbanksitzung sein, das gegen 20.00 Uhr mitgeteilt wird.

Der Aktienkurs des Jeansherstellers Levi Strauss sackt vorbörslich um 7 Prozent ab. Bereinigt um Einmalkosten, vor allem die des Börsengangs im März, verdiente Levi Strauss im zweiten Quartal 69 (Vorjahr 83) Millionen Dollar bei einem 5 Prozent höheren Umsatz von 1,31 Milliarden. Beim Gewinn verfehlte Levis die Erwartungen damit knapp, beim Umsatz lag das Unternehmen knapp darüber.

Paypal könnten davon profitieren, dass der Bezahldienstleister in seinem nächsten Quartalsbericht einen Gewinn ausweisen wird, der dank einer strategischen Investition in das lateinamerikanische E-Commerce-Unternehmen Mercadolibre 218 Millionen Dollar höher ausfallen wird. Bislang hatte Paypal dafür weniger veranschlagt. Hintergrund ist die Kursentwicklung der Mercadolibre-Aktie in den vergangenen drei Monaten.

