Auch 2019 sind Chinas Konsumenten eine treibende Kraft des (wenn auch abflauenden) Wirtschaftswachstums, wovon insbesondere der Online-Handel profitiert. An Alibaba führt im Reich der Mitte kein Weg vorbei.



Alibaba ist dabei weit mehr als nur ein reines E-Commerce-Unternehmen. Die Geschäftsfelder sind vielfältig, reichen vom lukrativen Cloud-Segment bis zu digitalen Versicherungslösungen und vielem mehr. In China ist Alibaba absolut etabliert und hat sogar Amazon vom Heimatmarkt verdrängt. Die Pläne der Chinesen überschreiten allerdings die eigenen Landesgrenzen. Vivien Sparenberg von Vontobel ist sich sicher: "Alibaba will die Welt erobern!" Dennoch geht der Handelsstreit mit den USA nicht auch nicht spurlos an einem Riesen wie Alibaba vorbei. Die Aktie hat zwischenzeitlich ordentlich einstecken müssen, scheint nun aber wieder auf einem gutem Weg zu sein. Wie Sparenberg Charttechnik und fundamentale Ausgangslage bewertet, sehen Sie im Video! Außerdem: Was hat Alibaba, was Amazon und JD.COM nicht haben?