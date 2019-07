FRANKFURT (Dow Jones)--Am europäischen Aktienmarkt geht es am Mittwochmittag nach unten. Letztlich werde die Tagestendenz aber erst am Nachmittag entschieden - von der Reaktion auf die Rede von US-Notenbankpräsident Jerome Powell vor dem Finanzausschuss des US-Repräsentantenhauses, heißt es. Sollte der US-Notenbankchef die Zinssenkungsfantasie über den für Juli fest erwarteten Zinsschritt hinaus wieder verstärken, sollten die Börsen positiv reagieren, so ein Marktteilnehmer. Ansonsten könnten diese verschnupft reagieren.

Der DAX sinkt um 0,6 Prozent auf 12.367 Punkte und setzt damit die Konsolidierung der vergangenen Tage fort. Der Euro-Stoxx-50 wird mit 3.500 Zählern 0,3 Prozent leichter gehandelt. Gegen den Trend geht es an der Börse in Mailand um 0,8 Prozent nach oben.

Start der Wirbelsturmsaison verteuert Öl

Aufwärts geht es mit den Ölwerten, der europäische Subindex gewinnt 0,3 Prozent. Die Ölpreise ziehen an und haben nun den starken Preisrutsch vom Anfang der Vorwoche wieder vollständig wettgemacht. Wie jedes Jahr startet im Sommer die Wirbelsturmsaison in den USA. Der erste größere tropische Sturm, der sich in den kommenden Tagen zu einem Hurrikan mausern kann, ist Barry. "Im Golf von Mexiko haben bereits einige Ölunternehmen angefangen, die Mannschaften zu evakuieren und die Produktion einiger Ölplattformen einzustellen", heißt es von der ING. Zudem werde am Ölmarkt auf die Regierungsdaten gewartet, die Aufschluss auf die Lagerbestände in den USA geben. Der Preis für ein Barrel US-Leichtöl der Sorte WTI steigt, wie auch der Nordseesorte Brent, um jeweils 2 Prozent.

FMC für US-Wachstum gut positioniert

Fresenius Medical Care (FMC) legen um 2 Prozent zu. Die Analysten von Bryan Garnier weisen darauf hin, dass das US-Gesundheitsministerium neue Bezahlmodelle für die Behandlung von Nierenerkrankungen ankündigen könnte. Die Trump-Administration wolle die Behandlung der Patienten zwecks Kostensenkung von der Klinik in deren Zuhause verlagern. Fresenius Medical Care (FMC) verfüge bei Heimdialyse nach der Übernahme von NxStage über eine starke Position und sei für weiteres Wachstum bereit.

"Gut fürs Sentiment", urteilt ein Händler mit Blick auf Deutsche Telekom nach der Aufnahme von T-Mobile-US in den S&P-500. "Wichtiger ist allerdings die Fusion mit Sprint", so der Händler zu den Aussichten der US-Tochter. Und hier stocke es seit Monaten. Die Aktie der Telekom verliert 0,5 Prozent.

Deutz bleiben den dritten Tag unter Druck und verlieren weitere 5,5 Prozent. Vorstandschef Frank Hiller hatte jüngst erklärt, die Spitze der Nachfrage sei überschritten. Nun regieren Analysten verschnupft, Berenberg stuft den Wert ab - andere Häuser begnügen sich mit dem Senken des Kursziels. Die Analysten von Hauk & Aufhäuser stufen das Risiko-Chance-Verhältnis für die Aktie als attraktiver ein, da an der Börse nun eine Gewinnwarnung eingepreist sei.

Airbus ziehen um 1,4 Prozent an. Wegen der Probleme mit dem Modell 737 Max musste Boeing im ersten Halbjahr Airbus bei den Auslieferungen erstmals vorbeiziehen lassen. Die Aussichten für Airbus sind günstig, weil Kunden statt der 737 Max nun das Konkurrenzmodell A320neo bestellen. Airbus ist weiterhin auf Kurs, in diesem Jahr so viele Flugzeuge auszuliefern wie noch nie.

=== Aktienindex zuletzt +/- % absolut +/- % YTD Euro-Stoxx-50 3.499,72 -0,29 -10,03 16,60 Stoxx-50 3.201,62 -0,30 -9,63 16,00 DAX 12.367,35 -0,56 -69,20 17,13 MDAX 25.761,53 -0,24 -61,83 19,33 TecDAX 2.894,32 -0,11 -3,32 18,13 SDAX 11.195,63 -0,57 -64,28 17,74 FTSE 7.521,47 -0,20 -15,00 12,01 CAC 5.565,78 -0,11 -6,32 17,65 Rentenmarkt zuletzt absolut +/- YTD Dt. Zehnjahresrendite -0,29 0,07 -0,53 US-Zehnjahresrendite 2,10 0,03 -0,58 DEVISEN zuletzt +/- % Mi, 8:25 Uhr Di, 17.29 Uhr % YTD EUR/USD 1,1221 +0,11% 1,1204 1,1208 -2,1% EUR/JPY 122,19 +0,16% 122,01 121,90 -2,8% EUR/CHF 1,1125 -0,10% 1,1128 1,1131 -1,2% EUR/GBP 0,8994 +0,01% 0,9003 0,8994 -0,1% USD/JPY 108,89 +0,04% 108,89 108,77 -0,7% GBP/USD 1,2477 +0,10% 1,2447 1,2460 -2,2% Bitcoin BTC/USD 12.970,75 +3,39% 12.966,50 12.360,75 +248,7% ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 59,29 57,83 +2,5% 1,46 +24,6% Brent/ICE 65,36 64,16 +1,9% 1,20 +18,3% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.395,70 1.398,10 -0,2% -2,41 +8,8% Silber (Spot) 15,12 15,11 +0,0% +0,01 -2,5% Platin (Spot) 815,77 811,50 +0,5% +4,27 +2,4% Kupfer-Future 2,64 2,62 +0,7% +0,02 +0,1% ===

