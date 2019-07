Die Schweizer Bank Credit Suisse hat die Einstufung für Telefonica vor den Quartalszahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 8,50 Euro belassen. Analyst Jakob Bluestone hält an seinen bisherigen Prognosen für den spanischen Telekommunikationskonzern fest, wie er in einer am Mittwoch vorliegenden Studie schrieb. So sollte sich unter anderem das Ergebniswachstum (Ebitda) in Spanien im Jahresverlauf beschleunigen. Der Einstieg von Drillisch als möglicher vierter NMobuílfunknetz-Anbieter in Deutschland berge jedoch ein gewisses Risiko für die Telefonica-Aktie./tav/gl Veröffentlichung der Original-Studie: 10.07.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.07.2019 / 03:21 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0045 2019-07-10/13:03

ISIN: ES0178430E18