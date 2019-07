Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Im Juni setzte sich der freundliche Trend am Markt für europäische Staatsanleihen fort, so die Experten von Union Investment.Papiere aus den Kernländern hätten erneut Kursgewinne verbucht. Schwache Konjunkturdaten und der weiterhin nicht gelöste Handelsstreit zwischen China und den USA hätten für Rückenwind gesorgt. Viele Marktteilnehmer seien skeptisch geblieben, ob das Treffen zwischen US-Präsident Trump und dem chinesischen Staatsoberhaupt Xi Jinping am Rande des G20-Gipfels im japanischen Osaka zum Monatsende eine Lösung bereithalte. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...