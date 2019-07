Bonn (www.anleihencheck.de) - Die Renditen an den Rentenmärkten dies- und jenseits des Atlantiks zogen gestern moderat an, ohne dass hierfür klare Impulse zu erkennen waren, so die Analysten von Postbank Research.So seien weder relevante Konjunkturdaten veröffentlicht worden, noch habe es von politischer Seite Neuigkeiten gegeben. Ohnehin seien heute alle Augen auf die Anhörung von FED-Präsident Jerome Powell vor dem US-Repräsentantenhaus und mögliche Signale gerichtet, wann und in welchem Umfang mit einer geldpolitischen Lockerung in den USA zu rechnen sei. 10-jährige Bundesanleihen hätten gestern Abend mit -0,36% wie ihre US-Pendants (2,06%) um 2 Basispunkte höher als am Vortag rentiert. (10.07.2019/alc/a/a) ...

Den vollständigen Artikel lesen ...