Hannover (www.anleihencheck.de) - Die anhaltend dovishen Ausrichtungen bzw. Töne der Notenbanken beiderseits des Atlantiks gehen auch am Covered Bond-Markt keineswegs spurlos vorüber, so Dr. Frederik Kunze von der NORD/LB.Dies werde auch beim Blick auf die Renditeentwicklungen sowohl am Primär- als auch am Sekundärmarkt offenkundig. In diesem Marktumfeld sei am vergangenen Mittwoch zunächst die spanische Banco Santander auf seine Investoren zugegangen und habe erfolgreich eine hypothekarisch-besicherte Covered Bond-Benchmark (Cédulas Hipotecarias über EUR 1,5 Mrd.) platziert. Die Anleihe (ISIN ES0413900566/ WKN A2R4YX) habe über eine vergleichsweise lange - aber im aktuellen Marktumfeld nicht ungewöhnliche - Laufzeit von zehn Jahren verfügt und sei mit einer anfänglichen Guidance von ms +20 Bp area in die Vermarktungsphase gestartet. ...

