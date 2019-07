Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Sechs Jahre ist es nun her, da erschreckte Ben Bernanke die Märkte mit dem baldigen Ende des Anleiheankaufprogramms und löste eine Währungskrise in den Schwellenländern aus - die "Fragilen Fünf" waren geboren, berichtet die Deutsche Bank AG in einer aktuellen Ausgabe "MÄRKTE am Morgen". ...

Den vollständigen Artikel lesen ...