Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Hella vor vorläufigen Zahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 44 Euro belassen. Der Licht- und Elektronikspezialist dürfte sein beeindruckendes Geschäftsjahr mit einem organischen Umsatzwachstum von mehr als sieben Prozent in der Autosparte abgeschlossen haben, wie Analyst Jose Asumendi in einer am Mittwoch vorliegenden Studie schrieb. Bei der Dividende rechnet der Analyst mit 2,30 Euro pro Aktie - den Aktionären dürfte damit nun ein Teil der Erlöse aus dem Verkauf des Großhandelsgeschäfts zufließen. Allerdings dürfte das künftige Wachstum nachlassen./kro/gl Veröffentlichung der Original-Studie: 09.07.2019 / 17:48 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.07.2019 / 00:15 / BST Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0046 2019-07-10/13:09

ISIN: DE000A13SX22