FRANKFURT (Dow Jones)--Nach dem Sekundärmarkt hat sich nun auch bei der Emission einer neuen zehnjährigen Bundesanleihe eine Rendite auf Rekordtief ergeben. Die aus Anlegersicht unattraktive Rendite von minus 0,26 Prozent führte zu einer technischen Unterzeichnung der Transaktion, denn das Bietungsvolumen lag knapp unter dem Gesamtplatzierungsumfang.

Die Deutsche Finanzagentur brachte Schuldtitel mit Fälligkeit August 2029 im Volumen von 3,16 Milliarden Euro am Markt unter. Zum Zwecke der Marktpflege wurden Titel über 845 Millionen Euro in den Eigenbestand des Bundes genommen, so dass sich das angepeilte Emissionsvolumen von 4 Milliarden Euro einstellte.

Laut Bundesbank wurden alle Gebote zum niedrigsten Kurs befriedigt sowie 90 Prozent zum gewichteten Durchschnittskurs auf Nicht-Wettbewerbsbasis.

Bei der vorherigen Auktion einer 10-jährigen Bundesanleihe, der Aufstockung einer mit 0,25 Prozent verzinsten Bundesanleihe am 12. Juni 2019, hatte sich eine Durchschnittsrendite von minus 0,24 Prozent ergeben. Zu der aktuellen Versteigerung wurden folgende Details bekannt:

=== Emission 0%-ige Bundesanleihe mit Laufzeit 15. August 2029 Volumen 4 Mrd EUR Bietungsvolumen 3,932 Mrd EUR Zuteilungsbetrag 3,155 Mrd EUR Zeichnungsquote 1,2 Durchschnittsrend. -0,26% Durchschnittskurs 102,64 Mindestkurs 102,64 Wertstellung 12. Juli 2019 ===

July 10, 2019 06:52 ET (10:52 GMT)

