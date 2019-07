Der Markt-Überblick am Mittag, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

AKTIENMÄRKTE (12.50 Uhr)

INDEX Stand +-% +-% YTD S&P-500-Future 2.977,20 -0,16% +18,50% Euro-Stoxx-50 3.499,65 -0,29% +16,60% Stoxx-50 3.201,90 -0,29% +16,01% DAX 12.366,29 -0,56% +17,12% FTSE 7.525,54 -0,15% +12,01% CAC 5.566,20 -0,11% +17,66% Nikkei-225 21.533,48 -0,15% +7,59% EUREX Stand +-Ticks Bund-Future 172,16 -100

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 59,23 57,83 +2,4% 1,40 +24,4% Brent/ICE 65,61 64,16 +2,3% 1,45 +18,8% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.395,17 1.398,10 -0,2% -2,93 +8,8% Silber (Spot) 15,11 15,11 -0,0% -0,00 -2,5% Platin (Spot) 815,19 811,50 +0,5% +3,69 +2,4% Kupfer-Future 2,64 2,62 +0,7% +0,02 +0,1%

AUSBLICK AKTIEN USA

Die Futures auf die Aktienindizes der Wall Street zeigen für den Mittwoch im Vorfeld neuer Aussagen von US-Notenbankchef Jerome Powell einen leichteren Start an. Die Anhörung Powells vor dem Finanzdienstleistungsausschuss des Repräsentantenhauses beginnt um 16.00 Uhr MESZ, Powells Redetext wird jedoch bereits vor Börsenstart um 14.30 Uhr bekanntgemacht. Da das Thema Zinsen an den Märkten zur Zeit ganz vorn steht, wird der Termin mit Spannung verfolgt. Seit längerer Zeit herrscht an den Märkten Zinssenkungsfantasie, doch seit dem starken Arbeitsmarktbericht am Freitag sind wieder Zweifel aufgekommen. Experten sehen Enttäuschungspotenzial. "Powell selbst hat versucht, die Hoffnungen auf eine dramatische Wende in der Geldpolitik zu dämpfen, und wenn er heute ähnlich argumentiert, könnte es am Aktienmarkt zur Enttäuschung kommen", sagt Chris Beauchamp von der IG. Von Interesse könnte ferner das Protokoll der jüngsten Notenbanksitzung sein, das gegen 20.00 Uhr mitgeteilt wird.

Der Aktienkurs des Jeansherstellers Levi Strauss sackt vorbörslich um 7 Prozent ab. Bereinigt um Einmalkosten, vor allem die des Börsengangs im März, verdiente Levi Strauss im zweiten Quartal 69 (Vorjahr 83) Millionen Dollar bei einem 5 Prozent höheren Umsatz von 1,31 Milliarden. Beim Gewinn verfehlte Levis die Erwartungen damit knapp, beim Umsatz lag das Unternehmen knapp darüber. Paypal könnten davon profitieren, dass der Bezahldienstleister in seinem nächsten Quartalsbericht einen Gewinn ausweisen wird, der dank einer strategischen Investition in das lateinamerikanische E-Commerce-Unternehmen Mercadolibre 218 Millionen Dollar höher ausfallen wird. Bislang hatte Paypal dafür weniger veranschlagt. Hintergrund ist die Kursentwicklung der Mercadolibre-Aktie in den vergangenen drei Monaten.

AUSBLICK KONJUNKTUR +

- US 20:00 Fed, Protokoll der FOMC-Sitzung vom 18./19. Juni

FINANZMÄRKTE EUROPA

Leichter - Letztlich werde die Tagestendenz aber erst am Nachmittag entschieden - von der Reaktion auf die Rede von US-Notenbankpräsident Jerome Powell vor dem Finanzausschuss des US-Repräsentantenhauses, heißt es. Sollte der US-Notenbankchef die Zinssenkungsfantasie über den für Juli fest erwarteten Zinsschritt hinaus wieder verstärken, sollten die Börsen positiv reagieren, so ein Marktteilnehmer. Ansonsten könnten diese verschnupft reagieren. Aufwärts geht es mit den Ölwerten, der europäische Subindex gewinnt 0,3 Prozent. Die Ölpreise ziehen an und haben nun den starken Preisrutsch vom Anfang der Vorwoche wieder vollständig wettgemacht. Wie jedes Jahr startet im Sommer die Wirbelsturmsaison in den USA. Der erste größere tropische Sturm, der sich in den kommenden Tagen zu einem Hurrikan mausern kann, ist Barry. Fresenius Medical Care (FMC) legen um 2 Prozent zu. Die Analysten von Bryan Garnier weisen darauf hin, dass das US-Gesundheitsministerium neue Bezahlmodelle für die Behandlung von Nierenerkrankungen ankündigen könnte. Die Trump-Administration wolle die Behandlung der Patienten zwecks Kostensenkung von der Klinik in deren Zuhause verlagern. Fresenius Medical Care (FMC) verfüge bei Heimdialyse nach der Übernahme von NxStage über eine starke Position und sei für weiteres Wachstum bereit. "Gut fürs Sentiment", urteilt ein Händler mit Blick auf Deutsche Telekom nach der Aufnahme von T-Mobile-US in den S&P-500. "Wichtiger ist allerdings die Fusion mit Sprint", so der Händler zu den Aussichten der US-Tochter. Und hier stocke es seit Monaten. Die Aktie der Telekom verliert 0,5 Prozent.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % Mi, 8:25 Uhr Di, 17.29 Uhr % YTD EUR/USD 1,1220 +0,10% 1,1204 1,1208 -2,1% EUR/JPY 122,20 +0,16% 122,01 121,90 -2,8% EUR/CHF 1,1127 -0,08% 1,1128 1,1131 -1,2% EUR/GBP 0,8995 +0,03% 0,9003 0,8994 -0,1% USD/JPY 108,91 +0,06% 108,89 108,77 -0,7% GBP/USD 1,2473 +0,06% 1,2447 1,2460 -2,3% Bitcoin BTC/USD 12.920,25 +2,98% 12.966,50 12.360,75 +247,4%

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

Das Warten auf die halbjährliche Anhörung von US-Notenbankchef Jerome Powell vor dem Kongress hat am Mittwoch mangels sonstiger frischer Impulse das Geschehen an den Aktienmärkten in Ostasien bestimmt. Die Akteure erhoffen sich davon später am Tag Hinweise, wie es mit den Zinsen in den USA weitergeht. In diesem Umfeld und angesichts wenig inspirierender US-Vorgaben dominierte Kaufzurückhaltung. Nach den jüngst kleineren Einbußen überwogen zahlenmäßig aber moderate Aufschläge bei den Indizes. In Tokio gab der Nikkei-Index indes um gut 0,1 Prozent nach auf 21.533 Punkte. Tagessieger war die technologielastige Börse in Taiwan mit einem Anstieg um 0,9 Prozent, wohingegen es in Schanghai um 0,4 Prozent abwärts ging. Mancherorts waren Technologietitel gesucht. Im südkoreanischen Seoul versuchten Händler das mit Hoffnungen auf Fortschritte in den US-chinesischen Handelsgesprächen zu erklären. Samsung Electronics verteuerten sich um 1 Prozent und SK Hynix um 4,4 Prozent. In Sydney legte der Technologie-Subindex um 1,8 Prozent zu. Für Hyundai Engineering & Construction ging es in Seoul um 1,3 Prozent nach oben, nachdem sich das Unternehmen Aufträge von Saudi Aramco sichern konnte. In Neuseeland stieg das Marktbarometer um gut 1 Prozent auf ein neuerliches Rekordhoch. Haupttreiber waren A2 Milk mit einem Kurssprung von 6,6 Prozent. Sie profitierten von einem positiven Analystenkommentar der UBS. In Sydney dürften Spekulationen auf weitere Zinssenkungen in "Down Under" eine stützende Rolle gespielt haben. Zuletzt noch gesuchte Rohstoffaktien gaben etwas nach und folgten damit den Eisenerzpreisen.

CREDIT

Die Risikoprämien gegen den Ausfall europäischer Staats- und Unternehmensanleihen verändern sich am Mittwoch nur wenig. Der Markt wartet nun auf US-Notenbankchef Jerome Powell. Nachdem die BASF-Gewinnwarnung den Markt am Dienstag verunsichert habe, bleibe der Markt nun bei Zyklikern erst einmal vorsichtig. Stattdessen setze der Markt nun auf nachhaltige Zinssenkungen. "Ob es dazu kommen wird, bleibt jedoch abzuwarten", heißt es bei der DZ Bank. Die Analysten der Commerzbank warten auf den Auftritt von US-Notenbankchef Jerome Powell vor dem Finanzausschuss des US-Repräsentantenhauses. "Sollte Powell dovish genug bleiben, um die Zinssenkungserwartungen für Juli aufrechtzuerhalten, könnte dies unserer Meinung nach bereits ausreichen, um den Markt wieder auf Kurs zu bringen und die Spreads enger tendieren zu lassen", so die Commerzbank-Analysten.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR

Thyssenkrupp investiert 80 Mio EUR in Schmiedelinie in Homburg

Thyssenkrupp plant sein Schmiedegeschäft am Standort Homburg im Saarland auszubauen. Wie der Industriekonzern mitteilte, sollen rund 80 Millionen Euro in eine neue Produktionsstätte für geschmiedete Vorderachsen für Nutzfahrzeuge investiert werden. Langfristige Lieferverträge mit Lkw-Herstellern konnten dafür bereits abgeschlossen werden, so das in Essen ansässige Unternehmen. Die Erweiterung der bestehenden Fertigung ist laut Mitteilung die größte Einzelinvestition in der Geschichte des Standorts. Durch die Neuinvestition sollen in den kommenden Jahren rund 70 neue Arbeitsplätze in Homburg entstehen.

BMW verbucht im Juni leichtes Absatzplus

BMW hat seine Verkäufe im Juni leicht gesteigert. Ein starkes Plus in China glich das maue Europageschäft aus. Der weltweite Absatz in der Gruppe mit der Marke BMW sowie Mini und Rolls-Royce stieg um 0,7 Prozent auf 240.674 Einheiten, wie der Automobilkonzern mitteilte. Im ersten Halbjahr waren es mit gut 1,25 Millionen Fahrzeugen 0,8 Prozent mehr.

Euromicron erhöht Kapital - Funkwerk neuer Ankerinvestor

Die Euromicron AG will in zwei Tranchen das Eigenkapital stärken und mit dem Finanzpolster die strategische Weiterentwicklung beschleunigen - erwartet wird ein Bruttoerlös von insgesamt knapp 10 Millionen Euro. Darüber hinaus hat der Frankfurter Technologiekonzern und Spezialist für die Vernetzung von Geschäfts- und Produktionsprozessen die Funkwerk AG als strategischen Ankerinvestor gewonnen. Dieser will auch bald mindestens einen Vertreter in den Aufsichtsrat entsenden.

Ahlers weitet Verlust in 1H aus - will weiter 2020 in Gewinnzone

