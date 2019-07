Nevada Copper treibt den Bau seiner ersten Kupfermine in Nordamerika weiter voran. Das Unternehmen peilt weiterhin den Start der Produktion im vierten Quartal dieses Jahres an.

Arbeiten weiter im Plan

Es ist Sommer in Nevada, doch auch bei Temperaturen weit über 30 Grad Celsius gehen die Arbeiten am Bau der Kupfermine auf Pumpkin Hollow voran. Wie Nevada Copper (0,33 CAD | 0,23 Euro; CA64128F1099) mitteilte, befindet man sich weiterhin on track, um im vierten Quartal planmäßig den ersten Kupferbarren zu gießen und die Förderung zu starten. So ein wenig betritt das Unternehmen dabei auch Neuland, denn seit mehr als 15 Jahren wurde in den USA keine neue Kupfermine mehr in Produktion gebracht. Mit Blick auf den Handelskrieg ist der Standort natürlich von Vorteil. Hinzu kommt, dass man einen Teil des Kupfers bereits über ...

Den vollständigen Artikel lesen ...