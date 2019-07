Die Deutsche Bank hat die Einstufung für Adidas auf "Hold" mit einem Kursziel von 230 Euro belassen. Dies schrieb Analystin Jaina Mistry in einer am Mittwoch vorliegenden Studie vor der Bilanzsaison der Sportartikelbranche. Bei den Herzogenaurachern hänge das Gesamtjahr weniger vom zweiten Quartal, sondern eher von der zweiten Jahreshälfte ab. Ihre neutrale Einstufung begründet die Expertin mit kurzfristigen Umsatzunsicherheiten und der inzwischen anspruchsvolleren Bewertung./ag/tav Veröffentlichung der Original-Studie: 09.07.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.07.2019 / 20:13 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0062 2019-07-10/13:54

ISIN: DE000A1EWWW0