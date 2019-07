MAN hat elf Exemplare seines eTGE an die Schweizerische Post geliefert, welche die E-Transporter in Ostermundigen, Genf und St. Gallen zum Einsatz bringt. Die Post in der Schweiz beabsichtigt, bis zum Jahr 2023 in der Paketzustellung bis zu 400 Lieferwagen mit Elektroantrieben einzusetzen. Dafür plant die Schweizerische Post bereits eine Ausschreibung zur Beschaffung von weiteren E-Lieferwagen. Die ...

