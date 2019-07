Die Schweizer Bank Credit Suisse hat die Einstufung für United Internet vor Quartalszahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 33 Euro belassen. Die Trends beim Telekommunikationsanbieter sollten sich im zweiten Jahresviertel im Vergleich zum Vorquartal ein wenig verschlechtert haben, schrieb Analyst Jakob Bluestone in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Ab dem dritten Quartal dürfte es dank einer schwächeren Vorjahresbasis aber wieder besser aussehen./tav/gl Veröffentlichung der Original-Studie: 10.07.2019 / 03:01 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0068 2019-07-10/14:11

ISIN: DE0005089031