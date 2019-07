Krisenberater Michael Lendle über die öffentliche Wahrnehmung von Lebensmittelskandalen, Schutz- und Abwehrstrategien für Unternehmen und den Modebegriff "Food Fraud".

WirtschaftsWoche: Herr Lendle, ist unser Essen noch sicher?Michael Lendle: Insgesamt auf jeden Fall, zumindest sind unsere Lebensmittel in den vergangenen Jahren nicht unsicherer geworden.

Wie erklären Sie sich dann die vielen Skandale um Lebensmittel? Fast jedes Jahr gibt es Aufregung um verunreinigte Produkte, unappetitliche Herstellungsmethoden, um Bakterien und Keime.Natürlich gibt es auch unsichere Produkte, aber die gab es schon immer. Was massiv zugenommen hat, ist die Aufmerksamkeit rund um das Thema Essen und Ernährung - und damit auch die Erwartungen an die Sicherheit von Nahrungsmitteln.

In der Diskussion um Lebensmittelsicherheit taucht immer wieder der Begriff "Food Fraud" auf. Was verstehen Sie darunter?Für mich ist das aktuell fast schon ein Modebegriff, wenn nicht sogar ein Reizwort. Denn bereits im Mittelalter wurden Lebensmittel vorsätzlich verfälscht, um damit Geld zu verdienen. Das heißt, werthaltige Inhaltsstoffe werden einfach durch billigere und qualitativ minderwertige ersetzt. Sicherlich hat das Ausmaß an Betrugsfällen - und auch das öffentliche Interesse hierfür - in Deutschland, wenn nicht sogar weltweit, deutlich zugenommen.

Warum?Weil man mit Lebensmitteln erstens sehr viel Geld verdienen kann und zweitens Lieferketten durch die internationale Verzahnung nur schwer zu überwachen sind. Und weil es drittens viele Produkte gibt, bei denen man mit relativ wenig Aufwand eine enorme Gewinnmarge ...

Den vollständigen Artikel lesen ...