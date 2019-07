FRANKFURT (Dow Jones)--Der Bund-Future kommt am Mittwoch im Verlauf deutlich unter Druck. Dafür sind nach Aussage eines Anleihehändlers drei Gründe verantwortlich. Zum einen werde vor der Rede von Fed-Chef Jerome Powell eine Zinssenkung per Juli um 50 Basispunkte ausgepreist, an die kaum jemand nach dem starken US-Arbeitsmarktbericht am Freitag mehr glaube. Eine zweite Verkaufswelle habe die überraschend starke französische Industrieproduktion nach den jüngst enttäuschenden Daten aus Europa um 8.45 Uhr ausgelöst.

Drittens habe die technisch ungedeckte Emission einer neuen zehnjährigen Bundesanleihe belastet, die mit minus 0,26 Prozent gekommen sei. Dementsprechend summierte sich das Minus im Tagesverlauf, die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe liegt nun mit minus 0,291 Prozent knapp unter der der neuen Bund.

Der September-Kontrakt des Bund-Futures verliert um 13.50 Uhr um 98 Ticks auf 172,18 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 173,08 Prozent und das Tagestief bei 172,02 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 637.391 Kontrakte. Der Bobl-Futures verliert 23 Ticks auf 134,21 Prozent.

