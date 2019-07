BERLIN (Dow Jones)--Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat ihren Gesundheitszustand trotz eines erneuten Zitteranfalls als gut beschrieben und sich von ihrer Leistungsfähigkeit überzeugt gezeigt. "Mir geht es gut", erklärte Merkel bei einem Pressestatement mit dem finnischen Ministerpräsidenten Antti Rinne. "Ich habe neulich schon einmal gesagt, dass ich in einer Verarbeitungsphase der letzten militärischen Ehren mit dem Präsidenten Selenskyi bin", erklärte die Kanzlerin in dem Statement, das nach Gesprächen im Kanzleramt stattfand. "Die ist offensichtlich noch nicht ganz abgeschlossen, aber es gibt Fortschritte, und ich muss damit jetzt eine Weile leben. Aber mir geht es sehr gut, und man muss sich keine Sorgen machen."

Auf eine spätere Frage bekräftigte sie diese Aussagen. "Ich glaube, dass es so, wie es gekommen ist, eines Tages auch vergehen wird", sagte Merkel. "Aber das ist noch nicht so weit." Sie sei aber "davon überzeugt, dass ich gut leistungsfähig bin".

Merkel hatte beim Empfang Rinnes erneut bei einem öffentlichen Auftritt deutlich sichtbar gezittert. Es war bereits das dritte Mal binnen weniger Wochen, dass Merkel bei einem Termin einen Zitteranfall erlitt. Erstmals hatte die Kanzlerin am 18. Juni beim Empfang des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj deutlich gezittert. Die 64-Jährige erklärte anschließend, sie habe in der sommerlichen Hitze offenbar zu wenig getrunken. Wenig später, am 27. Juni, trat das Zittern erneut auf, bei einer Rede von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier anlässlich der Übergabe der Ernennungsurkunde an die neue Justizministerin Christine Lambrecht (SPD).

