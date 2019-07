AUSTIN, Texas, July 10, 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- XBiotech Inc. (NASDAQ: XBIT) gab heute bekannt, dass Dr. Peter Libby in den Verwaltungsrat (Corporate Board of Directors) des Unternehmens berufen wurde. Dr. Libby hat wegweisende Arbeit bei der Entdeckung des kausalen Zusammenhangs von Entzündungen und Herz-Kreislauf-Erkrankungen geleistet. Dr. Libby ist praktizierender Herz-Kreislauf-Spezialist am Brigham and Women's Hospital in Massachusetts und Mallinckrodt Professor für Medizin an der Harvard Medical School.



Dr. Libby leitet eine Forschungsgruppe an der Harvard Medical School und dem Brigham and Women's Hospital, das kürzlich einen neuartigen Mechanismus entdeckt hat, durch den Interleukin-1 alpha (IL-1?) zu Herzinfarkt und Schlaganfall führen kann. XBiotechs entzündungshemmendes Medikament, Bermekimab, blockiert die Wirkung von IL-1? und die FDA bewilligte ein beschleunigtes Zulassungsverfahren in der Herz-Kreislauf-Medizin.

Dr. Libby kommentierte: "Ich habe ein langfristiges Interesse an Entzündungen bei Herz-Kreislauf-Erkrankungen und an neuen Therapien zur Behandlung dieser und anderer Krankheiten, einschließlich Krebs. Das Targeting von pro-inflammatorischen Zytokinen ist vielversprechend, und ich freue mich darauf, XBiotech zu helfen, die Fortschritte in der Entzündungsbiologie in die Klinik zu übertragen."

Dr. Libby hat über 400 Originalpublikationen in Fachzeitschriften verfasst und ist Herausgeber des führenden Lehrbuchs für Herz-Kreislauf-Medizin, Braunwald's Heart Disease. Eine kürzlich veröffentlichte Publikation aus dem Labor von Dr. Libby beschrieb zum ersten Mal eine mögliche Rolle von IL-1? bei der Bildung von Blutgerinnseln, die zu Herzinfarkt oder Schlaganfall führen. Diese Ergebnisse deuten auf eine mögliche therapeutische Rolle von Bermekimab hin, um Verletzungen im Zusammenhang mit Herzinfarkt und Schlaganfall zu begrenzen.

John Simard, President und CEO von XBiotech, erklärte: "Dr. Libby ist führend in der Entzündungsbiologie und Herz-Kreislauf-Medizin. Er war an der Erklärung der Mechanismen hinter einigen der bekanntesten Medikamente der Medizin maßgeblich beteiligt. Dr. Libby wird dem Vorstand von XBiotech eine wichtige Perspektive geben."

Über Peter Libby, M.D.

Dr.?med. Peter Libby ist Herz-Kreislauf-Spezialist am Brigham and Women's Hospital in Boston, Massachusetts, und Inhaber der Mallinckrodt Professur für Medizin an der Harvard Medical School (HMS). Seine klinischen Fachgebiete umfassen die allgemeine und präventive Kardiologie. Sein derzeitiger Forschungsschwerpunkt ist die Rolle der Entzündung bei Gefäßerkrankungen wie der Atherosklerose. Dr. Libby ist sehr daran gelegen, seine grundlegenden Laborstudien auf Pilotstudien und dann auf groß angelegte klinische Herz-Kreislauf-Ergebnisstudien zu übertragen. Dr. Libby wird fortwährend als erstklassiger Kardiologe genannt. Seine Forschung wurde von der American Heart Association und den National Institutes of Health finanziert. Dr. Libby erhielt weltweite Forschungsanerkennungen, darunter die höchsten Forschungspreise der American Heart Association und des American College of Cardiology, die Goldmedaille der European Society of Cardiology, den Anitchkow-Preis der European Atherosclerosis Society, die Ernst Jung Goldmedaille für Medizin und den Earl Benditt Award für Gefäßbiologie. Als Autor von weit über 400 Originalpublikationen, über 500 Rezensionen, Kapiteln oder anderen Publikationen ist Dr. Libby auch Herausgeber des führenden Lehrbuchs für kardiovaskuläre Medizin Braunwald's Heart Disease. Dr. Libby erwarb seinen Medizinabschluss an der University of California, San Diego, und absolvierte seine Ausbildung in Innerer Medizin und Kardiologie am Peter Bent Brigham Hospital (heute Brigham and Women's Hospital). Er hat außerdem einen Ehren-MA-Abschluss der Harvard University und Ehrendoktorwürden der University of Lille und der Université Laval.

Über True Human Therapeutische Antikörper

Die True Human Antikörper von XBiotech stammen von Personen, die eine natürliche Immunität gegen bestimmte Krankheiten besitzen und werden unverändert gewonnen. Nachdem diese für verschiedene Krankheitsbereiche entdeckt und klinische Programmen mit ihnen durchgeführt worden sind, hat sich gezeigt, dass die True Human-Antikörper von XBiotech das Potenzial besitzen, die natürliche Immunität des Körpers zu nutzen, um Krankheiten mit einer erhöhten Sicherheit, Wirksamkeit und Verträglichkeit zu bekämpfen.

Über XBiotech

XBiotech ist ein voll integriertes globales Biowissenschaftsunternehmen, das sich der Pionierarbeit bei der Entdeckung, Entwicklung und Vermarktung therapeutischer Antikörper auf der Grundlage seiner von True Human entwickelten Technologie widmet. XBiotech baut zurzeit eine robuste Pipeline von Antikörpertherapien auf, um die Standards der Pflege in der Onkologie sowie bei Entzündungszuständen und Infektionskrankheiten neu zu definieren. XBiotech hat seinen Hauptsitz in Austin, Texas, und ist auch bei der Entwicklung innovativer Biotech-Produktionstechnologien führend, die darauf ausgelegt sind, neue Therapien schneller, kostengünstiger und flexibler zu produzieren, die weltweit von Patienten dringend benötigt werden. Weitere Informationen finden Sie unter www.xbiotech.com .

Warnhinweis zu zukunftsgerichteten Aussagen

