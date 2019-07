An der Börse ist oben mitunter unten und umgekehrt. Die Börsen-Zeitung titelte in ihrer Ausgabe vom 10.07.2019 mit "Banken sagen sinkende Kurse am deutschen Aktienmarkt voraus". Über Stimmungs-Schlaglichter dieser Art kann sich der antizyklische Investor freuen. Denn je größer die Skepsis, desto geringer wird tendenziell die Investitionsquote sein. Und wenn viel Cash an der Seite liegt, bedeutet das ein schönes Käufer- und damit Kurspotential. Schauen Sie in Ausschnitte aus dem Gespräch mitim Rahmen des Bernecker TV (Sendung vom 10.07.2019).Hier geht es zum Video:





https://youtu.be/iv_rqdoyaWY