US-Notenbank-Chef Jerome Powell wird heute und am Donnerstag verschieden Gremien in der US-Politik Rede und Antwort zur Wirtschaftslage und der Geldpolitik geben und damit - so hoffen die Anleger - Rückschlüsse auf mögliche Zinssenkungen ermöglichen. Am Mittwoch überwiegt zunächst die Hoffnung, dass die Fed Ende des Monats die Leitzinsen um 0,5 Prozent senken könnte, der Future auf den Dow Jones springt kräftig nach oben. Alle aktuellen Entwicklungen sehen Sie im Video.

