US-Notenbankchef Jerome Powell hat die Zinshoffnungen an den Börsen wieder angeschoben. Anleger deuteten seine Aussagen im Rahmen seiner halbjährlichen Anhörung vor dem US-Kongress am Mittwoch als Signal für rasche Senkungen. Das setzte dem US-Dollar zu, während sich die Stimmung an den Aktienmärkten verbesserte.

