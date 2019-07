In der aktuellen Debatte um die Flugverspätungen in Wien hat nun auch die IV ihre Sorgen zum Ausdruck gebracht. "Flugverzögerungen müssen möglichst vermieden werden, diese sind nicht nur für Urlaubsreisende, sondern vor allem auch für Geschäftsreisende störend und teuer", so Christoph Neumayer, Generalsekretär der Industriellenvereinigung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...