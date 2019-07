Die Aktien von Infineon haben sich am Mittwochnachmittag in dem wieder etwas aufgehellten Marktumfeld an die Spitze des deutschen Leitindex Dax gesetzt. Zuletzt stand ein Plus von knapp 3 Prozent auf 16,138 Euro zu Buche.

Börsianer verweisen auf positive Nachrichten aus dem Sektor: Der Halbleiterhersteller Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) hatte im zweiten Quartal einen überraschend hohen Umsatz erwirtschaftet. Auch US-Branchenkollegen wie Micron US5951121038>oder Applied Materials zogen deutlich an./la/he

