Blättchen & Partner berät das Schleich-Management beim Verkauf der Schleich-Gruppe an Partners Group DGAP-News: Blättchen & Partner GmbH / Schlagwort(e): Verkauf/Beteiligung/Unternehmensbeteiligung Blättchen & Partner berät das Schleich-Management beim Verkauf der Schleich-Gruppe an Partners Group 10.07.2019 / 16:02 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Blättchen & Partner berät das Schleich-Management beim Verkauf der Schleich-Gruppe an Partners Group München, 10. Juli 2019 - Die Schweizer Beteiligungsgesellschaft Partners Group übernimmt eine Mehrheitsbeteiligung an dem deutschen Spielwarenhersteller Schleich von der französischen Investmentgesellschaft Ardian. Blättchen und Partner hat das Schleich-Management im Rahmen der Transaktion beraten. Das traditionsreiche deutsche Spielwarenhaus mit Sitz im baden-württembergischen Schwäbisch Gmünd vertreibt seine über 600 Spielfiguren in über 50 Ländern an rund 40.000 Verkaufspunkten. Schleich erzielte 2018 einen weltweiten Brutto-Umsatz von fast EUR 185 Millionen. Ardian hatte die Schleich-Beteiligung im Mai 2014 von dem Beteiligungsunternehmen HgCapital erworben. Blättchen & Partner hat das Schleich-Management im Rahmen der Transaktion mit Prof. Dr. Alexander Götz beraten. Über Blättchen & Partner Blättchen & Partner berät regelmäßig Managementteams unterschiedlichster Unternehmen und Branchen und verfügt über eine einzigartige Expertise in der Beratung und Implementierung von Management- und Mitarbeiter- beteiligungsprogrammen. Die Blättchen & Partner GmbH zählt mit innovativen Finanzstrategien seit über 30 Jahren zu den führenden Corporate Finance-Experten in Deutschland. Die Münchner Gesellschaft ist spezialisiert auf die Beratung bei Managementbeteiligungsprogrammen, Börsengängen, Anleihen, Schuldschein-darlehen sowie die damit verbundene Kapitalmarktbetreuung nach der Emission. Kontakt: Blättchen & Partner GmbH Paul-Heyse-Str. 28 80336 München Tel.: +49 (0) 89-210 294 60 E-Mail: office@blaettchen.de 10.07.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de 839501 10.07.2019 AXC0232 2019-07-10/16:04