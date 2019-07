Köln (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial wird über obs versandt und ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



Die Diagnose "Krebs" überfällt Betroffene und deren Angehörige meist aus heiterem Himmel und verändert das gesamte Leben. Die Krankheit steht fortan im Mittelpunkt und der gesamte Alltag muss neu organisiert werden. Es wachsen nicht selten Unsicherheit und Ängste. Doch wo findet man zuverlässige Informationen? Seit dem 01. Juli 2019 unter www.mein-krebs-mein-weg.de



Information und Orientierung für Krebspatienten



"Mein Krebs, mein Weg": Denn jede Krebserkrankung und jede Krebstherapie ist anders. Das Informationsportal möchte dazu beitragen, Patienten und Angehörigen die Angst vor der Krankheit und Therapie zu nehmen und als Begleiter und Navigator in dieser schweren Zeit zur Seite zu stehen. Die medizinische und fachliche Expertise ist dafür unverzichtbar: Ratgeber und Expertenbeiträge sollen Betroffenen helfen, ihren Alltag mit der Krankheit besser zu bewältigen und sollen das Wissen vermitteln, wie sich während der Therapie eine möglichst hohe Lebensqualität bewahren lässt.



Service-Materialien und Experten im Fokus



Besucher finden unter www.mein-krebs-mein-weg.de einen leicht nachvollziehbaren Überblick zu den möglichen Stationen der Behandlung und den zahlreichen Beratungs- und Unterstützungsangeboten. Unter den einzelnen Wegweisern Diagnose, Behandlung, Soziales und Aktuelles finden sie konkrete Hilfsmittel: Professionelle Service-Materialien helfen kostenlos bei der Vorbereitung auf die Termine, während regelmäßige Artikel über aktuelle Themen und Entwicklungen aus der Krebsforschung informieren. Anders als bisherige Patientenwebsites richtet sich "Mein Krebs, mein Weg" nicht an einzelne Krebsarten, sondern spricht jeden Krebspatienten und dessen Angehörige an.



Das Ziel ist, bei der Diagnosestellung die vom Arzt empfohlene Erstinformationsstelle für Patienten zu werden und in "Mein Krebs, mein Weg" einen Wegbegleiter während der Krankheit zu finden. Dazu soll das inhaltliche Angebot beständig wachsen und weitere Partner hinzukommen. Die RIEMSER Pharma GmbH ist Gründungssponsor.



Website: www.mein-krebs-mein-weg.de



OTS: Riemser Pharma GmbH newsroom: http://www.presseportal.de/nr/38648 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_38648.rss2



Pressekontakt: Yupik PR GmbH Ansprechpartnerin: Natascha Hansen - n.hansen@yupik.de Ansprechpartner: Tom Finette - t.finette@yupik.de



Telefon: 0221 - 130 560 60