Der Ergebnisbericht des Lebensmittel- und Getränkekonzerns PepsiCo für das zweite Quartal übertraf am Dienstag die Analystenschätzungen und zeigte starke Umsätze und solides Wachstum. Aber die Aktie reagierte nicht. Am 11. Januar 2019 kostete ein Anteilsschein 110,36 US-Dollar. Am 21. Juni 2019 kletterte die Aktie auf ein neues Allzeithoch von knapp 135,25 US-Dollar. In den vergangenen fünf Handelstagen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...