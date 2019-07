In den USA gehören heute die Schlagzeilen mal wieder Jerome Powell. Der Fed-Chef muss dem US-Kongress Rede und Antwort stehen. Die ersten Aussagen sind bereits in die Öffentlichkeit gedrungen. Mit entsprechenden Auswirkungen auf die Börsen.



Bei den Einzelwerten geht es heute um Amazon, NEtflix, Tesla, Nio, Symantec und Zscaler. Franziska Schimke, Korrespondentin an der Börse Frankfurt, gibt außerdem einen Überblick, was die Märkte in Deutschland bewegt.