FRANKFURT (Dow Jones)--Der Medienkonzern Axel Springer hält nach dem Einstieg des Finanzinvestors KKR an der Welt-Gruppe fest. "Die vertragliche Vereinbarung mit KKR beinhaltet ein klares Bekenntnis zur Welt-Gruppe. Damit bleibt die Welt ein wesentlicher Bestandteil der Zukunftsstrategie von Axel Springer", erklärte der Konzern am Mittwoch. Axel Springer reagierte damit auf einen Artikel der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, die unter Berufung auf die Angebotsunterlagen berichtete, KKR knüpfe die Fortführung der Welt-Gruppe an wirtschaftliche Bedingungen.

KKR sowie die Verlegerwitwe Friede Springer und Vorstandschef Mathias Döpfner als Großaktionäre hätten vereinbart, die Welt-Gruppe fortzuführen, aber "dies steht unter der Voraussetzung einer angemessenen Steuerung der jährlichen Ergebnissituation", schrieb die Zeitung. Von dem Konzern hieß es in der Stellungnahme dazu weiter, "alle Angebote von Springer sind langfristig an eine positive Ertragsentwicklung gekoppelt. "

Axel Springer hatte Mitte Juni angekündigt, den Finanzinvestor mit an Bord zu nehmen und zusammen in digitale Geschäfte zu investieren, sowohl in journalistische als auch Rubrikenangebote. Das Angebot impliziert eine Bewertung des Axel-Springer-Konzerns von rund 6,8 Milliarden Euro. KKR will Springer von der Börse nehmen und hat sich zu einer Haltezeit von mindestens fünf Jahren verpflichtet. Die Verlegerwitwe Friede Springer und der ebenfalls am Konzern beteiligte Vorstandschef Mathias Döpfner wollen ihre Anteile behalten. Friede Springer kontrolliert 42,6 Prozent der Anteile, Döpfner 2,8 Prozent.

Die Annahmefrist für die Offerte läuft vom 5. Juli bis 2. August.

July 10, 2019

