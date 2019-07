Eine ungeschriebene Regel sieht vor, dass Generalsekretär und Präsident der EU-Kommission nicht dieselbe Nationalität haben. Doch der umstrittene Jurist Martin Selmayr arbeitet offenbar an einer Lösung in eigener Sache.

Noch ist Ursula von der Leyen nicht Präsidentin der EU-Kommission. In der kommenden Woche wird das EU-Parlament über die Personalie abstimmen. Der mächtigste Beamte der EU-Kommission, der Deutsche Martin Selmayr, sorgt aber in diesen Tagen offenbar schon dafür, dass er weiterhin an herausgehobener Stellung in der EU-Kommission tätig sein wird. "Selmayr arbeitet daran, Kabinettschef von Frau von der Leyen zu werden", heißt es in EU-Diplomatenkreisen.

Eine ungeschriebene Regel besagt, dass der Präsident und der Generalsekretär der EU-Kommission nicht dieselbe Staatsangehörigkeit ...

Den vollständigen Artikel lesen ...