Pressemitteilung der Hörmann Industries GmbH:

Hörmann Industries stärkt Geschäftsbereich Communication

- Hörmann Industries beteiligt sich mittelbar an der euromicron AG über die Tochter Funkwerk AG- Kompetenz für digitale Transformation von Infrastruktur und Industrie in Deutschland gestärkt- Zukunftsoption: deutschlandweites Netzwerk für den Service von digitalen Infrastrukturen

Die Hörmann Industries GmbH (Unternehmensanleihe WKN: A2TSCH / ISIN: NO0010851728 ) mit Sitz in Kirchseeon bei München bringt die strategische Neuausrichtung der Unternehmensgruppe weiter voran und eröffnet neue Zukunftsperspektiven für die weitere Entwicklung ihres Geschäftsbereichs Communication.

Die Funkwerk AG (WKN: 575314 / ISIN: DE0005753149) mit Sitz in Kölleda bei Erfurt, an der die Hörmann Industries GmbH als Hauptaktionär mit 78,0 % beteiligt ist, hat heute die Entscheidung über die Beteiligung an der euromicron AG (WKN: A1K030 /ISIN: DE 000A1K0300) mit Sitz in Frankfurt getroffen. Die Funkwerk ...

