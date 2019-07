FRANKFURT AM MAIN (IT-Times) - Der Infrastruktur- und ITK-Anbieter euromicron AG hat heute mitgeteilt, dass die Funkwerk AG eine Beteiligung am Unternehmen erworben hat. Die Funkwerk AG steigt bei der euromicron AG als strategischer Ankerinvestor ein und will sich mit bis zu 28 Prozent am Grundkapital...

Den vollständigen Artikel lesen ...