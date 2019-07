Mit Unterstützung des Neu-Ulmer IT-Hauses s.i.g. mbH hat die Stadt Horb jetzt eine neue IT-Infrastruktur auf HPE Simplivity-Basis in Betrieb genommen. Dabei konnte das erklärte Ziel einer mehr als 50-prozentigen Energieeinsparung im kommunalen Rechenzentrum erreicht werden. Somit waren auch die Voraussetzungen für eine Förderung des Projekts durch das Bundesumweltministerium erfüllt, die bei rund 40 Prozent der förderfähigen Investitionskosten von rund 152.400 Euro lag. Die Gesamtinvestitionen lagen bei 206.240 Euro. Alle Projektziele konnten erreicht werden. Der Förderrahmen wurde um 21 Prozent gegenüber dem Planansatz unterschritten. Dies wurde auch durch die kompetente Unterstützung seitens der s.i.g. gmbH und des Herstellers ermöglicht. Der Klimaschutz hat bei der Großen Kreisstadt Horb einen hohen Stellenwert. Schon 2010 beteiligte sich die Stadt erfolgreich am Wettbewerb "Klimaneutrale Kommune 2050", derzeit läuft das Bewerbungsverfahren für den European Energy Award EEA. Deswegen war die Energieeffizienz auch ein zentrales Kriterium für die Beschaffung einer neuen IT-Infrastruktur. Dabei wurde die bestehende HPE-Landschaft mit separaten Storage- und Serversystemen durch eine Hyper Converged Infrastruktur ersetzt, bestehend aus zwei HPE Simplivity 380 GEN10 HCI-Nodes, vier HPE OfficeConnect 1950 SAN Switche sowie drei HPE DL380GEN10-Server für die DMZ-Infrastruktur. Das neue System spart nicht nur Energie, sondern ist auch sehr viel performanter als das bisherige. "Gefühlt geht alles fast doppelt so schnell: Es gibt keine spürbaren Verzögerungen mehr. Die Benutzeroberfläche ist in die VMWare-Umgebung integriert und die neue Version deutlich intuitiver sowie einfacher zu bedienen als früher", berichtet Hubert Lanz, IT-Verantwortlicher der Stadtverwaltung. Durch die Maßnahmen werden jährlich ca. 16,1 Tonnen CO² pro Jahr eingespart. Über die Laufzeit von 5 Jahren summiert sich die Einsparung auf ca. 80,75 Tonnen CO². Das Klimaschutzprojekt "Klimaschutzmaßnahmen im Rechenzentrum der Stadtverwaltung Horb a.N." wurde mit Mitteln aus dem Programm KSI im Rahmen der Nationalen Klimaschutzinitiative des Bundesumweltministeriums auf der Grundlage eines Beschlusses des Deutschen Bundestages gefördert. Horb am Neckar hat knapp 26.000 Einwohner und liegt etwa 50 Kilometer entfernt von Stuttgart. Horb ist Hochschulstadt, größte Gemeinde des Landkreises Freudenstadt, seit 1981 Große Kreisstadt und gehört zur "Kooperationszone Metropolregion Stuttgart". Weitere Informationen: s.i.g. mbH - IT mit IQ system informations GmbH Susanne Fetzer, Marketing Zeppelinstraße 5/2 - 89231 Neu-Ulm Tel.: +49 (0) 731 935 96-0 Fax: +49 (0) 731 935 96-29 E-Mail: susanne.fetzer@sig-ulm.de www.sig-ulm.de Presse- und Öffentlichkeitsarbeit: Press'n'Relations GmbH Uwe Pagel Magirusstr. 33 - 89077 Ulm Tel.: +49 (0) 731 96287-29 Fax: +49 (0) 731 96287-97 E-Mail: upa@press-n-relations.de www.press-n-relations.de Über s.i.g. IT mit IQ s.i.g. IT mit IQ steht für ein umfassendes Portfolio aus Hardware, Software und Services, mit dem das IT-Systemhaus seine Kunden lokal wie global in allen Fragen von Storage, Backup, Network-Security, IT-Infrastruktur, Industrial-IT, Unified Communication & Collaboration (UCC) oder Datenschutz unterstützt. Das Unternehmen mit Hauptsitz in Neu-Ulm und einer Niederlassung in Erfurt wurde 1997 gegründet und erzielte 2017 mit knapp 100 Mitarbeitern rund 26 Millionen Euro Umsatz. Die Unternehmensidee "Play Business Safe" steht für Kompetenz, Vertrauen, Verlässlichkeit und Sicherheit. Zu den Kunden gehören mittelständische Unternehmen genauso wie Global Player, die Öffentliche Verwaltung oder der Gesundheitssektor. Dies ist eine Presseinformation der s.i.g. mbH - IT mit IQ system informations GmbH, die auch die Verantwortung für die Inhalte übernimmt.

(END) Dow Jones Newswires

July 10, 2019 10:08 ET (14:08 GMT)