Franziska Schimke blickt auf die meistgehandelten Werte beim Onlinebroker Flatex. Welche Aktien werden aktuell am häufigsten gekauft und welche verkauft. Zudem erfahren Sie, warum einige dieser Werte heute im Fokus stehen.



Unter den Käufen findet sich heute Leoni. Der angeschlagene Autozulieferer will sich von seiner Sparte zur Produktion von Kabeln und Verbindungslösungen trennen. Bei den Verkäufen steht Deutz im Fokus. Die Aktie steht wie schon in den vergangenen Tagen mächtig unter Druck. Schuld sind Aussagen von CEO Frank Hiller.