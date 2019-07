Die Schweizer Bank Credit Suisse hat BP von "Outperform" auf "Neutral" abgestuft und das Kursziel von 640 auf 605 Pence gesenkt. Das zweite Quartal sei operativ oftmals schwierig für den Energiekonzern, schrieb Analyst Thomas Adolff in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Außerdem rechnet er im kommenden Jahr mit niedrigeren Preisen für Brent-Öl und Gas. Nach einem starken ersten Halbjahr 2019 dürfte mit Blick voraus eine Abschwächung anstehen, die eine Einstufung mit "Outperform" nicht mehr rechtfertige./bek/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.07.2019 / 06:54 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

ISIN GB0007980591

AXC0256 2019-07-10/16:55