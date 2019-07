Scheidegg/Bayern, 10.07.2019 (ots) -



Militärbeobachter der Vereinten Nationen haben eine schwierige Mission. Sie sollen in den Krisengebieten auf der Welt deeskalieren und zwischen verfeindeten Gruppen vermitteln. Wie das geht, haben 25 Teilnehmerinnen und 15 Teilnehmer eines Lehrgangs des Vereinte Nationen Ausbildungszentrums der Bundeswehr in Lindau und im Westallgäu gelernt.



Den Abschluss des Lehrgangs bildete vom 27. Juni bis 4. Juli die multinationale Übung Blue Flag/Fo(u)r Peace Central Europe 2019 im bayerischen Scheidegg. Zum zweiten Mal nahmen nun auch Frauen an der Ausbildung zu Militärbeobachtern teil. Mit der Initiative "Frauen, Frieden und Sicherheit" soll vor allem der Anteil der weiblichen Militärbeobachter in den Einsätzen der Vereinten Nationen erhöht werden.



