"Zur Sache Baden-Württemberg", das landespolitische Magazin des SWR, Donnerstag, 11. Juli 2019, 20:15 Uhr, SWR Fernsehen in Baden-Württemberg / Moderation Stefanie Germann



Brandstiftungen halten im Landkreis Emmendingen und im Ortenaukreis die Polizei auf Trab und rauben den Menschen den Schlaf. In den vergangenen zwei Monaten sind rund ein Dutzend Scheunen in Flammen aufgegangen, seit 2017 brannten mehr als 50 Autos. Während immer mehr Polizistinnen und Polizisten nach den Schuldigen suchen, organisieren sich auch die Anwohnerinnen und Anwohner mit Nachtwachen und Kontrollgängen. Das landespolitische Magazin "Zur Sache Baden-Württemberg" berichtet im SWR Fernsehen am Donnerstag, 11. Juli 2019, von 20:15 bis 21 Uhr.



Weitere geplante Themen:



Morddrohungen und Vorverurteilungen - Gruppenvergewaltigungsprozess in Freiburg



Seit zwei Wochen wird vor dem Freiburger Landgericht ein außergewöhnlicher Fall verhandelt. Angeklagt sind elf Männer, zehn Flüchtlinge und ein Deutscher, die im Oktober 2018 in einem Gebüsch vor einer Disco eine junge Frau vergewaltigt haben sollen. Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass die Indizien für eine Verurteilung der Männer ausreichen. Die Verteidiger der Angeklagten weisen die Vorwürfe zurück. Laut Pflichtverteidiger Jörg Ritzel habe das 18-jährige Opfer unter Drogen gestanden und es fehlten Beweise, dass es sich um Vergewaltigungen gehandelt habe. Seit Prozessbeginn erhalten Ritzel und seine Anwaltskollegen im Netz oder per Mail Beleidigungen und Morddrohungen. Obwohl noch kein Rechtsspruch gefallen ist, haben sich viele bereits ihr Urteil gebildet. Gast im Studio ist die Gerichtsreporterin Gisela Friedrichsen.



Vor Ort in Freiburg - der vierte Verhandlungstag zur Gruppenvergewaltigung



Reporterin Alexandra Gondorf verfolgt den Prozess vor und hinter den Türen des Gerichtssaals und spricht mit Beteiligten. Gab es eine Vorverurteilung der Angeklagten durch die Staatsanwaltschaft, wie einige Verteidiger behaupten? Wie kann es sein, dass Rechtsanwälte, die mutmaßliche Vergewaltiger vor Gericht verteidigen, beleidigt und bedroht werden? Viele Bürgerinnen und Bürger verstünden das Rechtssystem nicht mehr, heißt es unter Richtern.



Autofreie Innenstadt - sozial für jeden?



In der vergangenen Woche war Verkehrsminister Winfried Hermann (Grüne) zu Gast bei "Zur Sache Baden-Württemberg". Thema der Sendung war unter anderem die nahezu autofreie Stadt. Hermanns Äußerung, wer nicht mehr zu Fuß gehen könne, sei wahrscheinlich auch nicht mehr in der Lage, wirklich gut Auto zu fahren, sorgte für Unmut. Verärgerte Zuschauerinnen und Zuschauer hielten seine Vermutung für diskriminierend, da viele Menschen auf ein Auto nicht verzichten könnten. Wie sozial sind die grünen Pläne für eine autofreie Innenstadt?



Waldbrandgefahr - wie gut ist Baden-Württemberg gerüstet?



Nach tagelangem Einsatz hunderter Einsatzkräfte ist der flächendeckende Waldbrand in Mecklenburg-Vorpommern gelöscht. Der international anerkannte Brandschutzexperte Johann Goldammer sieht eine steigende Gefahr für ähnliche Großbrände in Baden-Württemberg. Der Klimawandel bringe höhere Temperaturen und lange stabile Trockenperioden, die auch Baden-Württemberg künftig zum Waldbrandland machten. Auf diese Gefahr sei das Land nicht ausreichend vorbereitet, so Goldammer. Die Feuerwehren seien Spezialisten für Haus- und Fahrzeugbrände und für große Wald- oder Landschaftsbrände weder ausreichend ausgebildet noch ausgerüstet.



2.300 Falschparker angezeigt - die "Knöllchenspione" aus dem zweiten Stock



Seit März hat Regina Arendt gemeinsam mit ihrem Mann Michael bereits 2.300 Anzeigen wegen Falschparkens auf dem Oberen Marktplatz in Leonberg gestellt. "Im Ernstfall kommt keine Feuerwehr, kein Rettungswagen mehr durch," begründen die selbsternannten Kontrolleure ihre Anzeigen. Dass sie deswegen als "Knöllchenspione" betitelt werden, nehmen sie in Kauf. Denn die Stadt selbst unternehme zu wenig gegen die Parksünden.



Das SWR Politikmagazin "Zur Sache Baden-Württemberg" mit Stefanie Germann berichtet über die Themen, die das Land bewegen. Vor-Ort-Reportagen, Hintergrundfilme, Studiointerviews und Satirebeiträge lassen politische Zusammenhänge verständlich werden. In der "Wohnzimmer-Konferenz" diskutieren jeden Donnerstag drei Baden-Württemberger*innen via Webcam von ihrem Wohnzimmer aus live über aktuelle politische Themen. Das letzte Wort bleibt dem Ministerpräsidenten des Landes vorbehalten - computeranimiert und mit der Stimme des SWR3 Comedychefs Andreas Müller.



